Ограничения на покупку «Газпромом» газа у СП с OMV и Wintershall продлены

Президент России Владимир Путин продлил срок действия указа, запрещающего «Газпрому» покупать газ и услуги у совместных предприятий с австрийской OMV и германской Wintershall Dea по цене выше установленной российским правительством. Об этом сообщает РИА Новости. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее такое ограничение, введенное в декабре прошлого года, действовало на срок до 1 октября 2023 года. В настоящее время согласно указу Путина оно продлено до 1 октября 2024 года.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял в интервью телеканалу ORF, что закупать у России газ «неприятно», но его стране пока этого нельзя избежать. Он также указал, что Австрия уже в 2022 году начала ослаблять зависимость от российского газа. При этом он обратил внимание, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с «Газпромом» на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года, и их одностороннее расторжение со стороны Вены обошлось бы дорого.

Ранее стали известны размеры дополнительных расходов Европы из-за отказа от российского газа.