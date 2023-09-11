Сечин доложил Путину об обеспечении жильем работников проектов Роснефти

Главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об обеспечении жильем сотрудников судоверфи «Звезда», а также условиях проживания вахтовиков проекта «Восток Ойл».

Судостроительный комплекс «Звезда» – самая молодая и самая современная верфь страны. Проект реализуется с 2016 года консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть».

В ходе визита президента на судоверфь Сечин продемонстрировал Владимиру Путину макет семи микрорайонов, в которых ведется строительство жилья для сотрудников «Звезды». «В настоящее время порядка трех тысяч квартир выдано сотрудникам», — сказал он.

Как уточнили в компании, для сотрудников «Звезды» планируется построить 80 домов почти на 5 800 квартир. Общая площадь жилой застройки в рамках программы составит 300 000 кв м за 8 лет. При этом вокруг домов строится социальная инфраструктура.

Путин напомнил, что в Приморском крае в 2021 году был зафиксирован миграционный прирост, а уровень рождаемости выше, чем в среднем по стране. По его мнению, если продолжить строительство подобных микрорайонов, а также развивать производственную инфраструктуру, то данную тенденцию можно будет сохранить.

Также глава Роснефти представил Путину программу строительства вахтовых жилых комплексов нового поколения для работников проекта «Восток Ойл», а также других добычных объектов «Роснефти».

Для комфортного проживания вахтовиков компания построила современные жилые вахтовые комплексы, оснащенные всем самым необходимым для жизни и отдыха.

«Есть у каждого душ. У человека есть возможность заказать себе еду на обед», — рассказал Сечин главе государства.

Отмечается, что вахтовые городки создаются по принципу гостиничных комплексов, где для организации быта работников внедрены современные цифровые решения. Так, на производственных участках функционируют современные столовые, прачечные, магазины и кафетерии, открыты спортивные и тренажерные залы, оснащенные современным спортивным инвентарем.

Напомним, «Восток Ойл» является добычным проектом Роснефти, который реализуется на севере Красноярского края. Важную роль в его реализации играет судоверфь «Звезда», на которой строятся суда для перевозки нефти проекта «Восток Ойл» по Северному морскому пути.