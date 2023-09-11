Греф рассказал, сколько заработал Сбер за последние восемь месяцев

С начала текущего года Сбербанк заработал 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Об этом президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«С начала года мы заработали 999 млрд руб. чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%», — сказал он.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Мероприятие организовано на территории Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке. В целях безопасности участников ВЭФ охота в Приморье запрещена.

Восточный экономический форум является ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Форум учрежден указом президента России Владимира Путина от 19 мая 2015 г. в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организатор Восточного экономического форума — Фонд «Росконгресс».

Ранее Греф заявил, что сегодня чрезвычайно важно использовать потенциал Амурской области для развития внешнего туризма.