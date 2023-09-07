Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Росавтодоре назвали сроки строительства моста через реку Лену в Якутии

Росатовдор наметил построить мост через реку Лену в Якутии в 2024-2028 годах

close
100%
news.ykt.ru

Строительство моста через реку Лену в Якутии начнется в 2024, а завершится в 2028 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

Как заявили в ведомстве, предполагаемыми сроками строительства мостового сооружения через Лену являются 2024-2028 годы. На строительство предполагается выделить около 43 млрд рублей. В частности, в 2028 году будет выделено 19,23 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что что губернатор Якутии Айсен Николаев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить определить источники финансирования Ленского моста. По словам чиновника, реализация проекта потребует не более 130 млрд руб. с учетом НДС. Николаев подчеркнул, что подготовка проекта строительства находится в высокой степени готовности, что является обоснованием для того, чтобы считать его запрос к президенту своевременным.

С заявлением о намерении начать строительство моста в 2023 году Николаев выступил в декабре 2022 года.

Ранее в АвтоВАЗе допустили возможность использования труда заключенных.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях