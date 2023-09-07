В Росавтодоре назвали сроки строительства моста через реку Лену в Якутии

Строительство моста через реку Лену в Якутии начнется в 2024, а завершится в 2028 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

Как заявили в ведомстве, предполагаемыми сроками строительства мостового сооружения через Лену являются 2024-2028 годы. На строительство предполагается выделить около 43 млрд рублей. В частности, в 2028 году будет выделено 19,23 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что что губернатор Якутии Айсен Николаев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить определить источники финансирования Ленского моста. По словам чиновника, реализация проекта потребует не более 130 млрд руб. с учетом НДС. Николаев подчеркнул, что подготовка проекта строительства находится в высокой степени готовности, что является обоснованием для того, чтобы считать его запрос к президенту своевременным.

С заявлением о намерении начать строительство моста в 2023 году Николаев выступил в декабре 2022 года.

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