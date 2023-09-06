Доверие россиян к отечественным продуктам достигло рекорда

Уровень доверия россиян к качеству отечественных продуктов питания достиг рекордных 91%, по данным Российской системы качества. Об этом на встрече с премьером сообщил глава Роскачества Максим Протасов, его слова приводит ТАСС.

По словам Протасова, в период моратория на проверки Роскачество активизировало мониторинговые исследования. За полгода было проверено более 10,5 тысяч товаров в 232 категориях. 64% производителей после получения результатов сообщают об исправлении нарушений.

Мишустин отметил, что более двух третей россиян отдают предпочтение отечественным товарам. Люди должны получать объективную информацию о качестве продукции, резюмировал премьер.

В настоящее время более 250 российских товаров получили государственный знак качества, вручаемый лучшим отечественным товарам. Он был перезапущен в 2015 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

В конце августа Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля рыбной продукции из Японии.

Ранее аналитики предупредили об опасности ввода «честных ценников».