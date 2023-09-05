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В ЦБ РФ спрогнозировали рост ВВП и инфляции по верхней границе

ЦБ ожидает роста ВПП в 2,5%, а инфляции — в 6,5% по итогам 2023 года

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Global Look Press

Рост инфляции и ВВП России по итогам 2022 года может оказаться ближе к верхней границе прогнозных значений ЦБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

По его словам, уровень ВВП, скорее всего, будет близок к 2,5% — это верхняя граница прогноза регулятора в 1,5-2,5% на 2023 год. А инфляция приближается к 6,5% из диапазона 5-6,5%, озвученного по итогам июльского заседания ЦБ. Регулятор уточнит прогнозы роста экономики и инфляции после следующего заседания по ставке 15 сентября.

В середине августа ЦБ зафиксировал ускорение инфляции во всех регионах Российской Федерации по итогам июля. В июле годовая инфляция повысилась до 4,3%. Как следует из обзора ЦБ «Динамика потребительских цен», месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность продолжили ускоряться и третий месяц подряд и превысили 4% в пересчете на год. Регулятор отметил, что зафиксированный результат в 4,3% на 1,05 процентного пункта выше значения предыдущего месяца.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

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