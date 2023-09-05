В парламенте Швейцарии отказались от членства в группе G7 по санкциям

Комиссия по внешней политике парламента Швейцарии отказалась присоединиться к целевой группе G7 по санкциям против России REPO, занимающаяся поиском и арестом зарубежных активов российских граждан. Об этом сообщается на сайте швейцарского парламента.

Уточняется, что 30 голосов были против, за — 10 и один воздержался.

«Большинство считает, что техническое сотрудничество с целевой группой работает удовлетворительно и что присоединение не принесет никакой дополнительной пользы», — сказано в документе.

В мае Федеральный совет Швейцарии сообщал, что в банках страны хранится около 7,4 млрд швейцарских франков активов российского Центробанка ($8,3 млрд).

До этого Федеральный департамент экономики, образования и науки Швейцарии заявлял, что страна пока не планирует присоединяться к международной группе по заморозке российских активов REPO.

В группу REPO входят страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), представители Еврокомиссии и Австралия. Группа была создана 17 марта 2022 года.

Ранее власти Швейцарии отвергли требование посла США заблокировать еще $50-100 млрд активов РФ.