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Минфин не планирует вводить дополнительные налоги для возвращающихся в РФ компаний

Минфин считает, что не нужно создавать барьеры для возвращающихся в РФ компаний

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Роман Галкин/РИА «Новости»

Минфин РФ выступил против введения дополнительных налогов и барьеров для иностранных компаний, которые ушли из России, но впоследствии решили вернуться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

По его словам, такие компании продали свой бизнес и в случае возвращения должны будут приобрести активы в России по рыночной стоимости. Минфин считает, что создание для них дополнительных налоговых барьеров нецелесообразно, так как Россия заинтересована в привлечении инвестиций.

Ранее Минфин отмечал, что продажа бизнеса уходящими компаниями осуществляется на рыночных условиях, без искусственного занижения цены. При этом каждый случай рассматривается отдельно правительственной комиссией.

В Минфине в конце августа подчеркивали, что иностранные инвесторы должны продолжать работать в России и сохранять рабочие места.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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