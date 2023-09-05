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Стало известно, что за полгода в российские офшоры переехало 87 компаний

«Известия»: за первое полугодие в российские офшоры в САР переехало 87 компаний

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РИА «Новости»

Газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития пишет, что 87 компаний переехало в специальные административные районы (САРы) на островах Русском и Октябрьском за первое полугодие 2023 года.

Как сообщили изданию в пресс-службе министерства, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на этих территориях зарегистрировались 34 компании. Всего за 2022 год там было зарегистрировано 83 компании.

В Минэке не указали, сколько всего компаний в настоящее время зарегистрировано в САРах. По информации «Известий», там активны 268 организаций.

В пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики рассказали газете, что 62 компании, зарегистрированные на острове Русский, являются международными. Кроме того, за текущий год перерегистрацию компании из зарубежной страны в РФ завершили 45 организаций, 80% которых переехали из Республики Кипр, а 13% — с Британских Виргинских островов.

До этого «Известия» писали, что компании с «русскими корнями» стали чаще переезжать в офшоры России.

Ранее сообщалось, что китайский бизнес начал активно применять офшорные схемы движения капитала.

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