Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о поставках зерна в беднейшие страны

Путин: РФ готова вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно в беднейшие страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вместе с Анкарой и Дохой поставлять зерно в беднейшие страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская сторона готова вместе продвигать инициативы, как на том настаивает Эрдоган, а также вернуться к черноморской инициативе, и поставлять вместе с Турцией и Катаром зерно в беднейшие страны.

Путин также добавил, что Москва в ближайшие две-три недели начнет поставку бесплатного зерна африканским странам. По его словам, в текущий момент по данному вопросу ведутся переговоры.

До этого Путин заявил, что Россия может вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней в случае соблюдения всех условий.

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились 4 сентября в Сочи. Переговоры президентов коснулись Украины и перспектив возобновления зерновой сделки. По словам Путина, Москва готова вернуться к обсуждению продовольственной инициативы, российский президент также выразил надежду на скорые договоренности по газовому хабу.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях