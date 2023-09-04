Путин рассказал о поставках зерна в беднейшие страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова вместе с Анкарой и Дохой поставлять зерно в беднейшие страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская сторона готова вместе продвигать инициативы, как на том настаивает Эрдоган, а также вернуться к черноморской инициативе, и поставлять вместе с Турцией и Катаром зерно в беднейшие страны.

Путин также добавил, что Москва в ближайшие две-три недели начнет поставку бесплатного зерна африканским странам. По его словам, в текущий момент по данному вопросу ведутся переговоры.

До этого Путин заявил, что Россия может вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней в случае соблюдения всех условий.

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились 4 сентября в Сочи. Переговоры президентов коснулись Украины и перспектив возобновления зерновой сделки. По словам Путина, Москва готова вернуться к обсуждению продовольственной инициативы, российский президент также выразил надежду на скорые договоренности по газовому хабу.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.