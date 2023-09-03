Экономист назвал сроки стабилизации курса рубля

По мнению финансового эксперта Владимира Григорьева, введение дополнительных валютных ограничений поможет стабилизировать российский финансовый рынок в условиях санкций и экономических трудностей. Об этом сообщает «Лента.ру».

В беседе с изданием экономист отметил, что подобные меры уже доказали свою эффективность в прошлом году. К примеру, в марте 2022 года Центробанк сумел быстро остановить резкое падение курса рубля после введения первых санкций.

По словам Григорьева, без жестких валютных ограничений российская экономика сегодня функционировать не сможет. Эксперт считает, что для стабилизации курса рубля может потребоваться от одного до трех месяцев.

«Если будут приняты какие-то дополнительные меры, это может занять до года», — прогнозирует он.

В то же время глава Минфина Антон Силуанов ранее настаивал на ужесточении валютного контроля, в то время как руководство ЦБ призывало соблюдать осторожность, чтобы не навредить бизнесу.

15 августа Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

Ранее в Госдуме назвали главное условие повышения ключевой ставки.