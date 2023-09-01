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В Банке России рассказали о тех, кто попадет под разблокировку в первую очередь

ЦБ: инвесторы с портфелями до 100 тыс. руб. попадут под разблокировку первыми

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Инвесторы с портфелями до 100 тыс. рублей могут попасть под добровольный обмен замороженными активами в первую очередь. Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы приоритет с Министерством финансов РФ делаем на розничных инвесторов», — рассказал представитель Банка России на полях конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».

По его словам, первоначально запланировано охватить инвесторов с портфелями до 100 тыс. рублей.

Чистюхин добавил, что процесс обмена активами может предусматривать премию, так как ЦБ видит в этом основания.

При этом, какого конкретно типа бумаги будут разморожены и какие счета будут использованы, пока непонятно, заключил первый зампред финрегулятора.

В апреле министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что быстрого решения по разблокировке активов РФ за рубежом нет. По словам министра, в правительстве продолжают работу по разморозке российских активов за рубежом, при этом в России остаются замороженные активы, принадлежащие представителям недружественных стран.

Ранее Силуанов заверил в финансовом обеспечении всех запланированных на 2023 год решений.

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