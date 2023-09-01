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Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $32 млрд

Bloomberg: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $32 млрд

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Sergei Karpukhin/Reuters

Состояние самых богатых людей России увеличилось на $32,01 млрд. Об этом свидетельствуют данные «Индекса миллиардеров», публикуемые Bloomberg Billionaires Index.

В частности, основатель ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов увеличил свое состояние на $7,25 млрд до $22,6 млрд, основатель НЛМК Владимир Лисин на $4,36 млрд до $24,2 млрд, глава НОВАТЭК Леонид Михельсон на $3,49 млрд до $28,1 млрд.

При этом 10 самых богатых предпринимателей мира с января 2023 года разбогатели суммарно на $420,5 млрд. Самым богатым человеком на Земле остается основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. С начала текущего года его состояние увеличилось на $98,4 млрд, составив $235 млрд.

В общей сложности в Bloomberg Billionaires Index учитывается состояние 500 богатейших людей планеты, среди которых — 25 граждан России.

В июле сообщалось, что британское правительство разрешало российским олигархам тратить более $1 млн в год в ряде случаев, хотя счета бизнесменов были заморожены. Эти исключения называются лицензии, и они позволяют легально тратить деньги в Великобритании в условиях санкций.

Ранее Великобритания заморозила принадлежащие РФ активы на общую сумму £18,39 млрд.

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