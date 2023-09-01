Институт ВЭБа спрогнзировал замедление экономики России в 2024 году

Рост экономики России составит 2,7% по итогам 2023 года, но в следующем году валовый внутренний продукт РФ (ВВП) увеличится только на 1,1%, спрогнозировал институт исследований и экспертизы ВЭБ. Об этом пишет РБК.

В этом году рост ВВП до 2,7% обеспечит активное развитие обрабатывающих отраслей и потребительского спроса, пишет институт.

Но со со второго полугодия этого года эксперты ожидают замедления темпов увеличения ВВП на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка РФ.

Аналитики считают, что в период 2024-2026 годов рост ВВП в России будет сдерживаться давлением санкций, консолидацией бюджета и более низкими темпами роста мировой экономики. В следующем году рост может замедлиться до 1,1%, а в 2025 и 2026 годах составит 2,3% и 2% соответственно.

При этом в ВЭБ уверены, что российская экономика может ускориться до 3,5-4% в год при смягчении денежно-кредитной политики, создании эффективной системы международных платежей вне доллара и евро и увеличении инвестиций за счет доходов крупных частных и государственных компаний. Отрасли химии, строительства и машиностроения могут стать драйверами роста ВВП РФ, считают аналитики.

Сдержанный прогноз ВЭБ на 2024 год можно объяснить «эффектом размена между годами» — чем больший рост закладывается в ожидания на текущий год, тем меньший потенциал роста будет в следующем, объяснил заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. Он не исключил, что промышленность в третьем квартале покажет отрицательный рост, хотя это не будет устойчивым спадом. Также на темпах роста ВВП скажется ужесточение политики ЦБ по ключевой ставке. 15 августа регулятор повысил ее на 350 базисных пунктов до 12% годовых. Руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая отметила, что эффекты от роста ставки и сокращения бюджетного импульса можно будет увидеть ближе к концу текущего года и в следующем году.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития РФ, рост ВВП страны в 2023 году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году — 2%.

Ранее ЦБ РФ описал три сценария развития экономики России до 2026 года.