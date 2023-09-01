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В России смягчили условия ипотечных займов для IT-специалистов

Кабмин смягчил условия ипотечных займов для IT-специалистов в возрасте до 36 лет

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Молодые IT-специалисты в России смогут проще получать льготные ипотечные кредиты. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты», — уточнили в документе.

Ранее это требование было универсальным. В городах-миллионниках на льготный кредит могли рассчитывать IT-специалисты с зарплатой не менее 120 тыс. рублей в месяц. В других муниципальных образованиях этот уровень составлял 70 тыс. рублей в месяц. В Москве минимальная зарплата специалистов должна составлять не менее 150 тыс. рублей в месяц.

В правительстве обратили внимание, что исключение зарплатного ценза позволит еще большему числу IT-специалистов приобрести жилье на выгодных условиях.

24 августа президент России Владимир Путин поручил запустить льготную Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей к 1 ноября.

Ранее в РФ зафиксировали скачок спроса на льготную ипотеку.

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