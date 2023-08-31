В России назвали последствия внедрения цифрового рубля

Внедрение цифрового рубля должно усилить развитие цифровых платежных технологий, а также конкуренцию между банками. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий.

Но цифровой рубль может стать трудным в освоении для россиян, которые не владеют новыми технологиями, добавил экономист.

«Все три вида российского рубля абсолютно эквивалентны. Такой рубль позволит совершать онлайн-платежи и безналичные расчеты точно так же, как наличный. Но у цифрового рубля есть одно отличие от других видов денег — он может использоваться и без интернета. Безналичными деньгами так рассчитываться невозможно», — подчеркнул Головецкий.

Кроме того, новый рубль представляет собой уникальный цифровой код. Поэтому предполагается 100%-ная идентификация всех цифровых рублей и каждого пользователя, уточнил экономист.

Закон о внедрении цифрового рубля в России вступил в силу 1 августа. Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 июля. Центробанк РФ планирует вводить цифровой рубль в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования и при условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем.

С 2025 года новым рублем смогут активно пользоваться граждане и бизнес, рассказала «Газете.Ru» эксперт Управления платежей и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова, комментируя старт пилотного тестирования операций с реальными цифровыми рублями. Ранее такую дату называла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

О цифровом рубле, который готовят к внедрению в России, осведомлены 56% граждан, такое же число опрошенных планируют им воспользоваться в будущем, сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на опрос Банка Синара.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как можно использовать цифровой рубль.