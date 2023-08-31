В Японии сочли положительным влияние санкций на внутренний рынок РФ

Из-за санкций россияне стали тратить больше средств внутри страны. К такому выводу пришел московский журналист японской газеты Mainichi Shimbun Хитоси Омаэ.

«Похоже, что на домашние развлечения, например, походы в театры, в России теперь тратится больше денег», — отметил он.

По словам Омаэ, к примеру, в Большой театр билеты на классические постановки «раскуплены задолго вперед» еще до открытия нового сезона.

Журналист подчеркнул, что в целом в крупных городах страны жизнь мало, чем отличается от той, что была до начала спецоперации. Аналитик напомнил, что ВВП России во втором квартале 2023 года увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, выросли оптовые и розничные продажи, пассажироперевозки, на новый уровень вышел внутренний туризм.

25 августа в Госдуме заявили о лидерстве России в европейской экономике, несмотря на более 17,5 тысячи введенных санкций.

Ранее журналист Хинкл заявил, что Макрон и Шольц не понимают реакции Путина на санкции.