Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Японии сочли положительным влияние санкций на внутренний рынок РФ

Журналист Омаэ: россияне начали тратить больше внутри страны из-за санкций

close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Из-за санкций россияне стали тратить больше средств внутри страны. К такому выводу пришел московский журналист японской газеты Mainichi Shimbun Хитоси Омаэ.

«Похоже, что на домашние развлечения, например, походы в театры, в России теперь тратится больше денег», — отметил он.

По словам Омаэ, к примеру, в Большой театр билеты на классические постановки «раскуплены задолго вперед» еще до открытия нового сезона.

Журналист подчеркнул, что в целом в крупных городах страны жизнь мало, чем отличается от той, что была до начала спецоперации. Аналитик напомнил, что ВВП России во втором квартале 2023 года увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, выросли оптовые и розничные продажи, пассажироперевозки, на новый уровень вышел внутренний туризм.

25 августа в Госдуме заявили о лидерстве России в европейской экономике, несмотря на более 17,5 тысячи введенных санкций.

Ранее журналист Хинкл заявил, что Макрон и Шольц не понимают реакции Путина на санкции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях