Коллекторы стали реже звонить россиянам по ошибке

Доля ошибочных звонков коллекторов россиянам на конец августа составила 9% против 10% в первом квартале 2023 года и 11% — по итогам 2022 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин.

Эксперт пояснил, что речь идет о ситуациях, когда у взыскателя неверный контакт, и он беспокоит третье лицо, не имеющее отношение к долгу.

«Как правило, изначально ошибка возникает еще на стадии банка или микрофинансовой организации, когда клиент изначально указал неверные контакты или сменил номер телефона сразу после выхода на просрочку. По оценкам ряда экспертов, если клиент не платит по долгу более шести месяцев и не собирается работать с долгом в дальнейшем, в 50% случаях он просто прибегает к кардинальному решению и меняет номер телефона», — отметил Воронин.

Спустя какое-то время «освободившийся» номер телефона попадает в свободную базу и присваивается новому абоненту. Клиенты в редких случаях уведомляют кредитора о смене номера, поэтому в дальнейшем возникают ошибочные звонки коллекторов россиянам, объяснил эксперт. В случае, если человек оказался в подобной ситуации, стоит при разговоре уведомить коллектора об ошибочном звонке, а затем направить ему письменное уведомление об этой ошибке.

«Как правило, 70% подобных случаев решается в моменте. Также можно подать обращение через сервис «Добро Пожаловаться», где специально созданный контрольный комитет также рассматривает обращения россиян», — уточнил Воронин.

Стоит понимать, что кредитору и коллектору нет смысла беспокоить человека, который не имеет отношение к долгу, добавил он. Во-первых, это является нарушением действующего законодательства, а, во-вторых, «пустые» звонки и сообщения несут расходы для компании, занимающейся взысканием просроченной задолженности.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, которая связана с возвратом просроченной задолженности граждан. Согласно закону, надзор за кредиторами и профессиональными коллекторами будет вести Федеральная служба судебных приставов. Организации должны будут записывать все случаи взаимодействия с должниками и хранить аудиоматериалы в течение трех лет. Кроме того, они должны уведомлять ФССП о начале подобных контактов. В случае нарушений служба может ввести ограничения на способы взаимодействия с должниками на срок до 30 дней. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования, а ряд норм — через год после публикации.

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