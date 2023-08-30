ВЭБ может инвестировать в создание крупной ИТ-компании

Госкорпорация ВЭБ изучает возможность инвестирования в проект по созданию крупной компании в области кибербезопасности. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов.

«Правительство выпустило распоряжение, которое на рынке уже назвали «правом на риск»: мы теперь имеем право формировать (инвестиционный — прим. «Газеты.Ru») портфель и отвечать за результат в целом по портфелю, а не по отдельным сделкам. Такое решение принято», — сказал Шувалов.

Это позволит ВЭБу активнее инвестировать в создание высокотехнологичных компаний и работать с лучшими игроками отрасли. В частности, сейчас рассматривается проект в сфере кибербезопасности.

В начале февраля ВЭБ уже инициировал регуляторные изменения для перехода на «портфельный подход» при инвестировании в технологичные стартапы. Это позволит оценивать успех совокупно по группе проектов, а не по отдельным вложениям.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.