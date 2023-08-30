Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВЭБ может инвестировать в создание крупной ИТ-компании

Шувалов: ВЭБ рассматривает вложения в проект в сфере кибербезопасности

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Госкорпорация ВЭБ изучает возможность инвестирования в проект по созданию крупной компании в области кибербезопасности. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов.

«Правительство выпустило распоряжение, которое на рынке уже назвали «правом на риск»: мы теперь имеем право формировать (инвестиционный — прим. «Газеты.Ru») портфель и отвечать за результат в целом по портфелю, а не по отдельным сделкам. Такое решение принято», — сказал Шувалов.

Это позволит ВЭБу активнее инвестировать в создание высокотехнологичных компаний и работать с лучшими игроками отрасли. В частности, сейчас рассматривается проект в сфере кибербезопасности.

В начале февраля ВЭБ уже инициировал регуляторные изменения для перехода на «портфельный подход» при инвестировании в технологичные стартапы. Это позволит оценивать успех совокупно по группе проектов, а не по отдельным вложениям.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях