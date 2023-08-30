Госкомпании не освоили 1,6 трлн бюджетных авансов

Несмотря на активное авансирование госзаказов в начале года, значительная часть бюджетных средств пока не дошла до экономики. Об этом сообщает Центральный Банк России в своем докладе о денежной политике.

По данным регулятора, на счетах в Федеральном казначействе на конец первого полугодия «осело» 1,6 трлн рублей. Это деньги, предназначенные под будущие расходы госкомпаний-подрядчиков.

В Минфине отметили, что средства будут постепенно расходоваться исполнителями госзаказов в течение года по утвержденным планам. Ранее для поддержки бизнеса были увеличены лимиты авансирования до 50-90% от цены контракта, пишет газета «Известия».

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что пока неиспользованные бюджетные средства не оказывают стимулирующего эффекта на экономику, но и не разгоняют инфляцию, поскольку находятся на счетах казначейства.

В начале прошлой недели Путин потребовал от правительства и ЦБ ужесточить контроль за вывозом капитала.

Ранее стало известно, сколько россияне вложили в фондовый рынок.