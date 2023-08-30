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Россияне назвали желаемый размер МРОТ

SuperJob: москвичи хотели бы установить МРОТ на уровне 44,2 тыс. рублей

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Depositphotos

Жители Москвы хотели бы установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 44,2 тыс. рублей, показал опрос сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась радиостанция «Говорит Москва».

Согласно исследованию, на втором месте с самыми высокими ожиданиями повышения МРОТ оказались жители Владивостока — 43,9 тыс. рублей, на третьем — жители Хабаровска (42,4 тыс. рублей). В пятерку городов также вошли Санкт-Петербург и Тюмень, ожидания МРОТ там на уровне 42,1 тыс. рублей и 41,9 тыс. рублей соответственно.

В тройку городов с самыми скромными запросами на повышение минимального размера оплаты труда вошли Пенза (34,5 тыс. рублей), Ульяновск (36,1 тыс. рублей) и Киров (36,2 тыс. рублей).

22 августа президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 года в стране запланировано опережающее повышение минимального размера оплаты труда на 18,5%.

Исследование ВЦИОМ до этого показало, что почти половина россиян – 41% — полагают, что рост цен на товары и услуги в России был крайне высоким в июне-июле, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее стало известно, как рост МРОТ повлияет на зарплаты бюджетников.

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