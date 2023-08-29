Биржа помогла нефтяникам сохранить господдержку на 200 млрд рублей

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приняла меры, позволяющие нефтекомпаниям получить в августе заветные демпферные выплаты из бюджета в полном объеме. По оценкам, речь идет о сумме более 200 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Ранее существовала угроза, что нефтяники могут лишиться этих субсидий. Причина в том, что оптовые цены на бензин и дизельное топливо в августе резко выросли и почти достигли пороговых значений, при превышении которых господдержка обнуляется.

Чтобы этого не произошло, биржа ввела новые правила торговли топливом. В частности, теперь суточный рост оптовых цен ограничен 0,5%. Ранее допускался рост до 1%. Кроме того, введен дополнительный аукцион в начале торгов, позволяющий лучше контролировать цены.

Благодаря этим мерам среднемесячная стоимость бензина АИ-92 и дизтоплива с большой долей вероятности не превысит пороговые значения в 62,6 и 64,6 тыс. рублей за тонну соответственно. А это даст нефтяникам право претендовать на получение государственных дотаций.

По словам экспертов, биржу беспокоит быстрый рост цен на топливо, поскольку это снижает его доступность. Власти также обсуждают возможные меры по стабилизации ситуации. В частности, представители независимых АЗС требуют срочных шагов, чтобы не работать себе в убыток.

В то же время некоторые участники рынка критикуют нововведения биржи, указывая, что они не обсуждались с игроками заранее и могут иметь неоднозначные последствия.

Тем не менее, пока эти меры позволили нефтяникам сохранить получение господдержки в размере более 200 млрд рублей по итогам августа. Эксперты прогнозируют, что стабилизация оптовых цен на топливо может начаться уже осенью.

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