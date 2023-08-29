Стало известно, как россияне воспринимают инфляцию

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, проведенного в конце июля, более 40% опрошенных россиян оценивают текущий уровень инфляции в стране как очень высокий. Результаты опроса опубликованы на сайте организации.

По сравнению с июнем доля респондентов, отметивших высокие темпы инфляции, выросла с 35% до 41%. Каждый третий участник опроса (33%) назвал инфляцию умеренной. 14% россиян считают, что она незначительна.

При этом половина респондентов (51%) прогнозируют лишь небольшой рост цен на товары в ближайшее время. 28% ожидают ощутимое подорожание.

По мнению социологов ВЦИОМ, стабильно высокие ожидания инфляции россиянами с 2012 года свидетельствуют о том, что они прогнозируют рост цен вне зависимости от экономической ситуации.

В опросе приняли участие 1600 респондентов из всех регионов России в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%, уточняет ВЦИОМ.

В середине августа ВЦИОМ провел опрос, результаты которого показали, что более половины россиян считают, что Россия лучше всех других государств.

Раннее стало известно, сколько россиян отказались от хранения сбережений в долларах.