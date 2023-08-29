Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как россияне воспринимают инфляцию

ВЦИОМ: более 40% россиян считают инфляцию в России высокой

close
100%
Depositphotos

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, проведенного в конце июля, более 40% опрошенных россиян оценивают текущий уровень инфляции в стране как очень высокий. Результаты опроса опубликованы на сайте организации.

По сравнению с июнем доля респондентов, отметивших высокие темпы инфляции, выросла с 35% до 41%. Каждый третий участник опроса (33%) назвал инфляцию умеренной. 14% россиян считают, что она незначительна.

При этом половина респондентов (51%) прогнозируют лишь небольшой рост цен на товары в ближайшее время. 28% ожидают ощутимое подорожание.

По мнению социологов ВЦИОМ, стабильно высокие ожидания инфляции россиянами с 2012 года свидетельствуют о том, что они прогнозируют рост цен вне зависимости от экономической ситуации.

В опросе приняли участие 1600 респондентов из всех регионов России в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%, уточняет ВЦИОМ.

В середине августа ВЦИОМ провел опрос, результаты которого показали, что более половины россиян считают, что Россия лучше всех других государств.

Раннее стало известно, сколько россиян отказались от хранения сбережений в долларах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях