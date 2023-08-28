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НРД намерен запустить систему быстрого перевода ценных бумаг

НРД собирается запустить систему быстрого перевода ценных бумаг

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Председатель правления Национального расчетного депозитария Виктор Жидков заявил, что НРД собирается запустить систему быстрого перевода всех видов ценных бумаг от одного брокера к другому. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы строим систему быстрого перевода ценных бумаг по аналогии к системой быстрого перевода денег, к которой все привыкли. Если ты являешься клиентом какого-то брокера, перевести активы к другому брокеру крайне сложно: встречные распоряжения, документы для налогов и прочее», — сказал Жидков.

Ранее Бельгийское казначейство отказало российскому брокеру в разблокировке активов инвесторов, замороженных в Euroclear. Компания намерена оспорить это решение. Как стало известно, Казначейство Бельгии отклонило заявление «Цифра брокера» о разблокировке средств клиентов, которые оказались недоступны после приостановки взаимодействия НРД и европейского депозитария Euroclear.

Представитель «Цифры» подтвердил получение уведомления об отказе. По его словам, компания не согласна с решением бельгийских властей и намерена его обжаловать в административном порядке.

Напомним, иностранные ценные бумаги россиян оказались заблокированы в 2022 году на фоне событий на Украине после приостановки взаимодействия НРД и Euroclear. В декабре НРД получил лицензии на разблокировку активов. На данный момент лишь несколько частных лиц смогли добиться разблокировки своих активов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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