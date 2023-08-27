Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Более половины россиян стали больше экономить

Webbankir: 57,7% россиян стали больше экономить за последний год

close
100%
Shutterstock

Аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir выяснили, что более половины жителей России стали больше экономить за последний год на крупных покупках, развлечениях и путешествиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Более половины россиян (57,7%) сообщили, что за последний год стали больше экономить и прежде всего – на крупных покупках, развлечениях и путешествиях. А вот на образовании экономят даже реже, чем на продуктах питания и лечении», — свидетельствуют результаты исследования.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1500 человек. Из тех, кто заметил за собой тенденцию к экономии, однозначно в этом уверены 32,7%. Еще 25% отметили, что, скорее всего, стали экономить больше. При этом точно не ограничивают себя в расходах около 10% респондентов.

До этого Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым рост цен на мясо и птицу ощущают 40% россиян. Отмечалось, что участники исследования почувствовали рост цен на крупы и макаронные изделия. Доля таких респондентов выросла с 12% до 15%. Россияне также указали на подорожание яиц, молока, растительного масла — 16%, 23% и 14% соответственно. В прошлом месяце таких было 14%, 21% и 12%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на инфляцию в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях