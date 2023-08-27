Более половины россиян стали больше экономить

Аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir выяснили, что более половины жителей России стали больше экономить за последний год на крупных покупках, развлечениях и путешествиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Более половины россиян (57,7%) сообщили, что за последний год стали больше экономить и прежде всего – на крупных покупках, развлечениях и путешествиях. А вот на образовании экономят даже реже, чем на продуктах питания и лечении», — свидетельствуют результаты исследования.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1500 человек. Из тех, кто заметил за собой тенденцию к экономии, однозначно в этом уверены 32,7%. Еще 25% отметили, что, скорее всего, стали экономить больше. При этом точно не ограничивают себя в расходах около 10% респондентов.

До этого Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым рост цен на мясо и птицу ощущают 40% россиян. Отмечалось, что участники исследования почувствовали рост цен на крупы и макаронные изделия. Доля таких респондентов выросла с 12% до 15%. Россияне также указали на подорожание яиц, молока, растительного масла — 16%, 23% и 14% соответственно. В прошлом месяце таких было 14%, 21% и 12%.

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