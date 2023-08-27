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Спрос на электронику вырос перед началом учебного года

«Известия»: спрос на электронику вырос в преддверии нового учебного года

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Спрос на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты значительно вырос перед 1 сентября. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В пресс-службе маркетплейса Wildberries подчеркнули, что россияне за июль-август 2023 года приобрели на 75% больше ноутбуков и компьютеров, чем годом ранее. Также вырос спрос на оргтехнику, например, на многофункциональные устройства (рост на 281%), принтеры (на 101%). На 38% чаще стали покупать смартфоны.

По словам гендиректора розничной сети МТС Андрея Губанова, наблюдается самый высокий спрос на электронику с 2019 года в преддверии начала учебного года.

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что заметно увеличились штучные продажи ноутбуков, более чем на четверть по сравнению с 2022 годом.

До этого Федеральная антимонопольная служба сообщила, что российские магазины «М-Видео» и «Эльдорадо» заморозили цены на 30 категорий социально значимой техники.

Планируется, что программа с ценами распространится на 370 российских городов, где есть магазины «Эльдорадо» и «М-Видео». Программа продолжит действовать в течение двух месяцев.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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