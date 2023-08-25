Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД Турции рассказали об альтернативных маршрутах для доставки зерновых

В МИД Турции назвали новые маршруты для доставки зерна рискованными

close
100%
Yoruk Isik/Reuters

Новые маршруты для доставки зерновых культур взамен использовавшихся в рамках зерновой сделки непродуктивны и рискованны, заявил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Мы считаем альтернативы непродуктивными и довольно рискованными», — утверждает министр.

Он также отметил, что Турция прилагает много усилий для возобновления черноморской инициативы, в рамках которой, по словам Фидана, было доставлено свыше 33 млн тонн зерна.

Несколькими часами ранее президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой своего офиса обсудил с Фиданом риски по «зерновому коридору» в Черном море.

До этого глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия может вернуться к зерновой сделке лишь в случае практического выполнения всех обязательств.

Ранее Турция заявила о продолжении переговоров по зерновой сделке с ООН, РФ и Украиной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях