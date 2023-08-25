В МИД Турции рассказали об альтернативных маршрутах для доставки зерновых

Новые маршруты для доставки зерновых культур взамен использовавшихся в рамках зерновой сделки непродуктивны и рискованны, заявил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Мы считаем альтернативы непродуктивными и довольно рискованными», — утверждает министр.

Он также отметил, что Турция прилагает много усилий для возобновления черноморской инициативы, в рамках которой, по словам Фидана, было доставлено свыше 33 млн тонн зерна.

Несколькими часами ранее президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой своего офиса обсудил с Фиданом риски по «зерновому коридору» в Черном море.

До этого глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия может вернуться к зерновой сделке лишь в случае практического выполнения всех обязательств.

Ранее Турция заявила о продолжении переговоров по зерновой сделке с ООН, РФ и Украиной.