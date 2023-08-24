ЕАЭС может создать общее пространство обеспеченности товарами

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что страны Евразийского экономического совета (ЕАЭС) продолжают оставаться надежными поставщиками сельскохозяйственных товаров на внутренние и внешние рынки, а также нужно создать единое пространство для обеспечения товарами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уже сейчас необходимо заложить прочный фундамент для будущих совместных действий. Евразийский экономический союз должен стать самодостаточным макрорегионом. И в то же время – привлекательным и открытым для других партнеров», — заявил председатель правительства России.

При этом глава российского кабмина отметил, одним из приоритетных направлений деятельности ЕАЭС остается формирование общих рынков товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что 24-25 августа Мишустин посетит Армению для участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отмечается, что заседание пройдет в горном курорте Цахкадзор, в 50 км от Еревана.

Мероприятие пройдет под эгидой председательства России в ЕАЭС. Предыдущее заседание союза проходило в июне в Сочи.

До этого начальник отдела евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России Александр Старков говорил, что Евразийский экономический союз совместно противостоит западным ограничительным мерам, введенным против России и Белоруссии.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».