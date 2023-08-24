США увеличили закупку урана у России

США нарастили закупку урана у России до максимума, начиная с 2005 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

По информации агентства, в первом полугодии 2023 года Соединенные Штаты купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года. Кроме того, показатель является максимальным с 2005 года.

Отмечается, что за российский уран Вашингтон заплатил $696,5 млн.

США также увеличили закупки урана у Великобритании на 28% до $383,1 млн. Франция продала США урана на $319 млн, что составило 15% от всего объема импорта.

До этого генеральный директор атомной госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что компания приобрела Буденовское месторождение урана в Казахстане, что позволило ей выйти на второе место по запасам этого стратегического металла в мире.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.