Движение судов в проливе Дарданеллы возобновилось в одностороннем порядке

Движение судов в проливе Дарданеллы, временно остановленное в связи с крупными природными пожаров на северо-западе Турции, возобновилось в одностороннем порядке. Об этом информирует государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на главу министерства сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы.

«Движение судов в проливе Дарданеллы открылось в одностороннем порядке», — заявил министр.

Согласно информации телеканала, суда временно не могут пересекать пролив из Эгейского моря в Мраморное море.

Накануне министерство транспорта и инфраструктуры Турции заявило, что пролив Дарданеллы из-за лесного пожара закрыт для прохода судов в направлении Мраморного моря. Уточняется, что данное решение было принято из-за лесных пожаров в районе Чанаккале — Кепез.

До этого Юмаклы сообщил, что крупный лесной пожар, вспыхнувший в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, пока не удается взять под контроль, и власти ведут подготовку к наихудшему сценарию.

Ранее власти Стамбула призвали граждан экономить воду из-за угрозы засухи.