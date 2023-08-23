Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Доля российских самолетов в 2030 году превысит 80%

Доля российских самолетов в авиакомпаниях РФ в 2030 году составит 81,3%

close
100%
Минобороны России

Доля самолетов российского производства в авиакомпаниях России составит 81,3%. Об этом в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости.

«Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний: 2024 год - 41,4%, 2025 год - 46,9%, 2026 год - 53,2%, 2027 год - 59,9%, 2028 год - 66,8%, 2029 - 73,2%, 2030 год - 81,3%», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа дал поручения Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября сделать предложения по снижению стоимости производства легкого самолета «Байкал». Отмечается, что речь также идет об уменьшении «аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку».

До этого главный инженер барановичского предприятия «558-й авиационный ремонтный завод» Андрей Тучин заявлял, что Россия и Белоруссия планируют создать совместный самолет. Создание и производство белорусско-российского пассажирского самолета находится на стадии межправительственного согласования.

Ранее в АвтоВАЗе допустили возможность использования труда заключенных.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях