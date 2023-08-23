Доля российских самолетов в 2030 году превысит 80%

Доля самолетов российского производства в авиакомпаниях России составит 81,3%. Об этом в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости.

«Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний: 2024 год - 41,4%, 2025 год - 46,9%, 2026 год - 53,2%, 2027 год - 59,9%, 2028 год - 66,8%, 2029 - 73,2%, 2030 год - 81,3%», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа дал поручения Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября сделать предложения по снижению стоимости производства легкого самолета «Байкал». Отмечается, что речь также идет об уменьшении «аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку».

До этого главный инженер барановичского предприятия «558-й авиационный ремонтный завод» Андрей Тучин заявлял, что Россия и Белоруссия планируют создать совместный самолет. Создание и производство белорусско-российского пассажирского самолета находится на стадии межправительственного согласования.

Ранее в АвтоВАЗе допустили возможность использования труда заключенных.