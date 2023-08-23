Экономист перечислил плюсы создания единой валюты БРИКС для России

Создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару, которое обсуждают страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), будет выгодно для участников объединения, в особенности для России. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.

«Имея расчетную единицу, которая признается странами БРИКС <...>, мы можем более-менее обезопасить себя. Если Россия выступает полноценным членом этого валютного союза, его полноценным участником, мы можем обезопасить себя от санкционного давления с монетарной стороны. А оно серьезное», — отметил эксперт.

Помимо этого, новая валюта сможет укрепить рубль, потому что с ее появлением Россия не будет оплачивать издержки по преодолению последствий санкционного давления. Холод добавил, что при правильном подходе все национальные валюты стран БРИКС получится обезопасить от «внешнего давления, которое может вызывать инфляцию, дефляцию или любые другие валютные неприятности».

Накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны, входящие в группу БРИКС, обсуждают возможность создания общей расчетной единицы. Он отметил, что эта расчетная единица не будет единой валютой, как евро, а может стать альтернативой доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок.

Ранее стало известно, изменит ли создание альтернативы доллару странами БРИКС жизнь россиян.