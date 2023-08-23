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Минпромторг назвал «нормальной» ситуацию с ценами на значимые товары

Минпромторг назвал нормальной ситуацию с ценами на социально значимые товары

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Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов назвал «нормальной» ситуацию с ценами на значимые товары в России. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, все регионы отчитались и подтвердили, что по состоянию на 14 августа 2023 года по большинству социально значимых товаров ситуация нормальная.

Ранее россияне стали активно закупать товары ушедших из России брендов через посредников-байеров.

В «Авито» газете рассказали, что в первом квартале 2023 года объявлений от байеров было всего несколько сотен, а сейчас – более 13 тыс. Сервис фиксирует и увеличение спроса россиян на закупку товаров ушедших из России компаний.

В «Авито» уточнили, что в январе-марте 2023 года на «Авито» были размещены десятки тысяч запросов на работу байеров по сравнению с примерно 1 тыс. годом ранее. На YouDo в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го спрос на услуги байеров вырос на 17%, сказал газете представитель платформы.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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