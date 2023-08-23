Бывший замминистра финансов назвал сумму, нужную на климатические проекты БРИКС

Финансирование климатических или адаптационных проектов БРИКС требует инвестиции в размере $6-8 трлн ежегодно. Об этом журналистам на саммите БРИКС заявил бывший замминистра финансов, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак. Его слова «Газете.Ru» передала пресс-служба госкорпорации.

«Самое интересное... в международной валютно-финансовой системе накоплена такая ликвидность. Если мы хотим перейти на механизм трансформации этих денег из существующей системы инструментов — облигаций, акций и фондов — в область климатического финансирования, нам нужно развивать взаимодействие в рамках БРИКС», — уточнил он.

Сейчас большая часть финансирования климатических проектов сегодня поступает через долговое финансирование, сказал Сторчак. Это заметно затрудняет реализацию проектов в развитых странах, несколько десятков которых уже испытывают долговые проблемы.

«Они начинают занимать, но одновременно им необходимо помнить об энергетической и продовольственной безопасности, а также адаптироваться к новым условиям на глобальных финансовых рынках из-за резкого роста процентных ставок», — объяснил он.

Возможный выход, по мнению Сторчака — развивать национальные и многосторонние системы грантов.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) стартовал в Йоханнесбурге 22 августа. Форум — первая очная встреча лидеров группы за три года, правда без президента РФ Владимира Путина. Он участвовал в саммите удаленно.

Ранее сообщалось, в какой валюте начнет выдавать кредиты банк БРИКС.