Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший замминистра финансов назвал сумму, нужную на климатические проекты БРИКС

Сторчак: на климатические проекты БРИКС нужны инвестиции $6-8 трлн в год

close
100%
«Газета.Ru»

Финансирование климатических или адаптационных проектов БРИКС требует инвестиции в размере $6-8 трлн ежегодно. Об этом журналистам на саммите БРИКС заявил бывший замминистра финансов, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак. Его слова «Газете.Ru» передала пресс-служба госкорпорации.

«Самое интересное... в международной валютно-финансовой системе накоплена такая ликвидность. Если мы хотим перейти на механизм трансформации этих денег из существующей системы инструментов — облигаций, акций и фондов — в область климатического финансирования, нам нужно развивать взаимодействие в рамках БРИКС», — уточнил он.

Сейчас большая часть финансирования климатических проектов сегодня поступает через долговое финансирование, сказал Сторчак. Это заметно затрудняет реализацию проектов в развитых странах, несколько десятков которых уже испытывают долговые проблемы.

«Они начинают занимать, но одновременно им необходимо помнить об энергетической и продовольственной безопасности, а также адаптироваться к новым условиям на глобальных финансовых рынках из-за резкого роста процентных ставок», — объяснил он.

Возможный выход, по мнению Сторчака — развивать национальные и многосторонние системы грантов.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) стартовал в Йоханнесбурге 22 августа. Форум — первая очная встреча лидеров группы за три года, правда без президента РФ Владимира Путина. Он участвовал в саммите удаленно.

Ранее сообщалось, в какой валюте начнет выдавать кредиты банк БРИКС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях