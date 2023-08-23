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Цена газа в Европе опустилась ниже $400 за 1 тыс. куб. м

ICE: цены на газ в Европе опустились ниже $400 за тысячу кубометров

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Global Look Press

Биржевые цены на газ в Европе в ходе биржевых торгов опустились ниже $400 за 1 тыс. куб. м и снижаются на 18%. Это следует из данных биржи ICE.

Ранее биржевые цены на газ в Европе в ходе биржевых торгов превысила $500 за 1 тыс. куб. м. Это произошло впервые с 15 июня 2023 года, следует из данных биржи ICE. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF, расположенном в Нидерландах, увеличилась до $502 за 1 тыс. куб. м.

До этого цена газа в Европе на бирже поднялась до $480 за 1 тыс. куб. м. Как сообщало агентство Bloomberg, рост цен связан с грядущими забастовками работников заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии, которые требуют повышения зарплаты.

Также эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков высказал мнение, что Европе грозит дальнейшая деиндустриализация, если цены на газ в грядущий отопительный сезон будут высокими.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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