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Путин заявил, что России увеличиваются инфляционные риски

Путин сообщил о возрозших инфляционных рисках в России

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Александр Казаков/РИА Новости

Инфляционные риски в России увеличиваются, на первый план выходит задача сдержать рост цен. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин, передает ТАСС.

«Объективные данные показывают, что инфляционные риски, — хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно, — инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план», — сказал президент.

16 августа Банк России сообщал, что в июле годовая инфляция ускорилась в большинстве российских регионах. По данным регулятора, на рост цен повлиял повышенный потребительский спрос на фоне ограниченного предложения товаров. Также сказалось ослабление рубля. В итоге выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также на всю потребительскую корзину.

Накануне Минсельхоз РФ опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что цены на хлеб в России в ближайшее время существенно вырастут. Представители министерства заявляли, что ожидают удорожания хлеба максимум на уровень общей инфляции в стране.

17 августа стало известно, что после повышения ключевой ставки Банком России кредитные организации начали предлагать вклады под 11-13% годовых. Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев объяснял, почему повышенные ставки не приумножат доходы россиян.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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