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Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной

Путин попросил ЦБ и кабмин сделать программу долгосрочных сбережений удобной

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил Центральный Банк и кабинет министров сделать программу добровольных долгосрочных сбережений удобной и надежной для граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я прошу коллег из правительства и Банк России сделать новый механизм максимально удобным и надежным для граждан», — подчеркнул президент.

Он также попросил правительство РФ установить по данному вопросу конкретные ключевые показатели на 2024 год.

До этого Министерство финансов запустило на сайте МоиФинансы.рф онлайн-калькулятор, который позволяет рассчитать размер дохода по новой программе долгосрочных сбережений граждан.

Путин 10 июля подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Она заработает в январе следующего года и поможет вовлечь россиян в процесс инвестирования, уверены в правительстве. Стать участником программы можно с 18 лет, для этого нужно будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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