В России спрогнозировали сценарий развития ситуации с курсом рубля

Курс рубля может ослабиться по отношению к доллару и евро после 28 августа. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль в начале торгов подешевел, после чего предпринял попытку восстановления, но она оказалась неудачной. Российская валюта обновила дневные минимумы, но пока не ускоряет нисходящую динамику, торгуясь с умеренными потерями. Налоговый период пока проходит по сценарию предыдущих двух месяцев: дополнительные продажи иностранной валюты лишь сдерживают рубль от очередной волны ослабления. К тому же объем таких операций должен был увеличиться в рамках договоренности экспортеров с властями, направленной на стабилизацию валютного рынка», — отметил он.

Отсутствие видимого эффекта от этой меры увеличивает вероятность ослабления рубля после прохождения пика налоговых платежей 28 августа, добавил Бабин.

По данным Мосбиржи на 14:30 мск, доллар торгуется на отметке 94,1675 рублей, прибавляя с начала торгов 0,51%. Курс евро составляет 102,6225 рублей (плюс 0,7075%). Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 21 августа сообщал, что, согласно прогнозам россиян, через три месяца доллар в среднем будет стоить 95 рублей, а через год — 97.

Ранее экономист спрогнозировал рост курса доллара.