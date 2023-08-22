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Polymetal планирует продать свой российский бизнес в течение полугода

FT: глава Polymetal заявил об интересе Китая к активам компании в РФ

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Serguei Fomine/Global Look Press

Компания Polymetal, один из крупнейших в мире производителей золота, планирует продать свой российский бизнес в течение следующих шести месяцев. Об этом в интервью Financial Times заявил гендиректор Polymetal Виталий Несис.

Гендиректор компании предполагает, что среди потенциальных покупателей российского бизнеса Polymetal — российские горнодобывающие компании и китайские инвесторы. Он так же отметил, что сделка потребует одобрения Федеральной антимонопольной службы России. Это может замедлить процесс продажи активов.

По словам Несиса, средства от продажи российских активов Polymetal направит на расширение добычи золота в Казахстане, где у компании уже есть два рудника. Хотя Россия обеспечивает три четверти объемов производства Polymetal, основную прибыль в 2022 году принес казахстанский бизнес из-за санкций против российского подразделения.

Благодаря смене юрисдикции, российское подразделение Polymetal теперь может выплачивать дивиденды. Ранее Путин запретил это делать компаниям из недружественных стран. Из-за санкций акции Polymetal потеряли 80% стоимости на LSE. Теперь компания планирует делистинг к концу августа.

По словам Несиса, компания сожалеет о сложностях, которые испытают миноритарные акционеры в связи с делистингом. Но финансовые компании отказались сотрудничать из-за санкций. Владельцам акций Polymetal придется либо продать их, либо открыть счет на казахстанской фондовой бирже AIX для перевода бумаг.

В начале августа компания перевела свой холдинг из Джерси в Казахстан. Это позволило Polymetal избежать ограничений на продажу активов недружественными компаниями.

Ранее Polymetal сообщила об отставке руководства в российском подразделении.

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