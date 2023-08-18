США удвоили импорт удобрений из России

Соединенные Штаты увеличили в два раза импорт удобрений из России, несмотря на риторику Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику «Росконгресса».

«Квартальный объем закупок удобрений со стороны американских компаний вырос с 262 миллионов долларов до 596 миллионов долларов, несмотря на риторику нынешней администрации Белого дома», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Индия и Бразилия также стали больше покупать у России. Уточняется, что индийская сторона в первом квартале 2021 года приобрела удобрений на $78 млн, а по итогам первого квартала 2023 года — почти $708 млн.

При этом, эксперты подчеркивают, что российская доля на рынке Европы значительно уменьшилась за последние годы. Ее место заняли поставщики из Алжира, Египта, Тринидада и Тобаго и США.

7 августа заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявлял, что Анкаре не следует ждать возобновления зерновой сделки, поскольку Москве она ничего не дала.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с министрами дал ряд поручений по возобновлению работы зернового коридора.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее сообщалось, что последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.