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Путин поручил оценить потребность РФ в специалистах

Путин потребовал у правительства оценки кадровой потребности экономики на 5 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП и регионами спрогнозировать потребность экономики в кадрах на 5 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно опубликованному распоряжению, прогноз должен учитывать необходимость технологического развития экономики и реализации ключевых инвестиционных проектов.

Документ предписывает ежегодно актуализировать сделанный прогноз с учетом текущего состояния рынка труда и изменения конъюнктуры.

Правительству поручено проанализировать потребность в высококвалифицированных специалистах по отраслям и уровням профессионального образования. Это необходимо для выстраивания эффективной системы подготовки нужных экономике кадров.

Как отмечают эксперты, прогнозирование кадровых потребностей приобретает особую актуальность в условиях технологической модернизации российской экономики и реализации крупных национальных проектов.

Первый доклад по итогам проделанной работы должен быть представлен президенту до 1 октября 2023 года. В дальнейшем такой прогноз предписано обновлять ежегодно.

Недавно в Госдуме объяснили, как пенсионеры могут решить проблему кадрового голода.

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