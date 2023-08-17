Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес

Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров РФ и Генеральной прокуратуре законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований органов надзора. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство <...> изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований», — отмечается в сообщении.

Как поясняется в публикации, теперь запрещено будет привлекать к «административке» бизнесменов за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными органами в рамках видов государственного и муниципального контроля.

До этого Путин поручил правительству страны при участии Сбера создать в регионах с высокой безработицей образовательные учреждения для технических специалистов.

Ранее Путин заявил, что переговорит с Лукашенко о создании магистрали Москва — Минск.