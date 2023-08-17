В ряде магазинов техники в РФ заморозили цены на несколько категорий

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что российские магазины «М-Видео» и «Эльдорадо» заморозили цены на 30 категорий социально значимой техники. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства в Telegram-канале.

«С 17 августа группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала цены на бытовую технику и электронику из начального и среднего ценовых сегментов в категориях повседневного использования», — пояснили в пресс-службе ФАС.

Планируется, что программа с ценами распространится на 370 российских городов, где есть магазины «Эльдорадо» и «М-Видео». Программа продолжит действовать в течение двух месяцев.

Так, условия распространят на покупки как в розничных магазинах, так и в онлайне.

«Инициатива реализована в рамках совместной программы с ФАС России», — говорится в заявлении службы.

До этого «Известия» сообщили, что в РФ возросли цены на бытовую технику и электронику на 10%. Средняя стоимость принтера HP Neverstop Laser 1000a выросла примерно на 10%. Теперь устройство продается за 23,5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.