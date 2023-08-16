Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Минцифры оценил дефицит айтишников в России

Глава Минцифры Шадаев: дефицит айтишников в РФ составляет 500–700 тысяч человек

close
100%
Freepik

Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что дефицит кадров в IT-отрасли России составляет 500–700 тысяч человек, передает «Интерфакс».

По его словам, это количество разработчиков необходимо, «чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли».

Министр оценил общее число айтишников, работающих сейчас в стране, в 740 тысяч человек. Также он добавил, что в прошлом году число сотрудников российских IT-компаний увеличилось на 13% и кадровая база отрасли растет.

11 июля ведущий менеджер по персоналу компании BIA Technologies (бизнес-интегратор и разработчик программного обеспечения) Татьяна Колпакова рассказала, что большинство вернувшихся из-за границы IT-специалистов не планируют оставаться в России на постоянной основе.

Глава IT-интегратора AWG и сооснователь компании по аренде IT-специалистов SkillStaff Александр Хачиян в интервью «Газете.Ru» сообщал, что «джунам» будет крайне тяжело устроиться на работу в России в 2023 году.

Ранее сотрудникам Минцифры запретили использовать устройства Apple на работе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях