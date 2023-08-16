Глава Минцифры оценил дефицит айтишников в России

Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что дефицит кадров в IT-отрасли России составляет 500–700 тысяч человек, передает «Интерфакс».

По его словам, это количество разработчиков необходимо, «чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли».

Министр оценил общее число айтишников, работающих сейчас в стране, в 740 тысяч человек. Также он добавил, что в прошлом году число сотрудников российских IT-компаний увеличилось на 13% и кадровая база отрасли растет.

11 июля ведущий менеджер по персоналу компании BIA Technologies (бизнес-интегратор и разработчик программного обеспечения) Татьяна Колпакова рассказала, что большинство вернувшихся из-за границы IT-специалистов не планируют оставаться в России на постоянной основе.

Глава IT-интегратора AWG и сооснователь компании по аренде IT-специалистов SkillStaff Александр Хачиян в интервью «Газете.Ru» сообщал, что «джунам» будет крайне тяжело устроиться на работу в России в 2023 году.

Ранее сотрудникам Минцифры запретили использовать устройства Apple на работе.