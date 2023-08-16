Ипотека для американцев снова подорожала

Ставки по ипотечным кредитам в США на прошлой неделе обновили максимум с октября 2022 года на фоне повышения доходности гособлигаций. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации ипотечных банкиров (MBA) и статистика заявок на ипотеку.

Согласно MBA, средняя ставка по 30-летним кредитам выросла до 7,16%, что стало рекордом с октября прошлого года. Эксперты объясняют рост кредитных ставок повышением доходности гособлигаций на фоне сигналов об устойчивости американской экономики.

Одновременно, по данным MBA, количество заявок на ипотеку снизилось на 0,8% после падения на 3,1% неделей ранее. В том числе объем заявок на рефинансирование уменьшился на 1,9%.

Эксперты MBA отмечают, что высокие ставки ограничивают спрос на ипотечные кредиты. Количество заявок на покупку жилья и рефинансирование находится на минимальных уровнях с февраля текущего года.

По их мнению, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, направленное на сдерживание инфляции, будет оказывать давление на рынок ипотеки.

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