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Американский экономист уверен, что Запад планировал санкции с целью ослабления РФ

Экономист из США Вольф: Запад планировал санкции с целью ослабления России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что политики Запада хотели с помощью санкционного давления ослабить Россию, но потерпели неудачу.

«В США <…> были убеждены, что санкции ослабят Россию и, в каком-то смысле, дезинтегрируют ее, разбив на несколько частей», — заявил Вольф.

Он добавил, что это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические маневры.

Экономист уверен, что этот план провалился, потому что Кремль выстроил эффективные отношения со странами мира, которые не входят в блок Североатлантический альянс, включая Китай, Индию и Бразилию.

15 августа глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности заявил, что США и ЕС активно развивают институт вторичных санкций в качестве инструмента внешнего управления политикой других стран.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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