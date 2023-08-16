В России резко вырос спрос на копирайтеров и юристов

Спрос на офисных специалистов в России за год вырос на 14%. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».

Больше всего на рынке труда в России увеличилась потребность в копирайтерах. Спрос на них за год вырос на 63%. Следом идут финансовые менеджеры (плюс 43% в годовом выражении), а также юристы и SMM-cпециалисты. Спрос на них увеличился на 42% и 28% соответственно. По данным аналитиков компании, потребность в этих категориях работников в прошлом году существенно упала на фоне ухода из России части зарубежных компаний.

В компании зафиксировали и рост медианной заплаты офисных сотрудников — на 10% за год. Заметнее всего поднялась оплата труда юрисконсультов (на 17%), финансовых менеджеров (15%) и офис-менеджеров (6%).

Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев отметил, что на российском рынке труда продолжается трансформация после ухода из страны иностранных компаний. Раньше отечественные фирмы занимали выжидательную позицию и снижали расходы, а сейчас — увеличили бюджеты и стали занимать ниши ушедших из России организаций, уточнил эксперт.

По данным FinExpertiza, в России постоянно растет доля граждан, имеющих номинальные доходы свыше 100 тыс. рублей в месяц.

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