Россия приостановила поставки запчастей странам, отправляющим оружие Украине

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил агентству «Интерфакс», что РФ прекращает поставку запчастей странам, поставляющим военную технику Украине.

По его словам, у некоторых предприятий отзывают лицензии на право ремонта военной техники советского и российского производства. В частности, у Чехии и Болгарии были отозваны лицензии на ремонт вертолетов типа «Ми».

Ранее официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарии Фабиан Майенфиш заявил, что SECO инициировал проведение расследования в связи с утечкой в прессу конфиденциального документа ведомства, в котором затрагивается вопрос о поставках оружия на Украину.

По его словам, секретариат серьезно относится к данному вопросу. Именно поэтому было инициировано расследование по различным каналам.

Майенфиш подчеркнул, что SECO признает подлинность документа, несмотря на то, что он немного изменен в различных местах по сравнению с исходной версией.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.