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ФНС завершила переход на систему ЕНС

Глава ФНС Егоров: внедрение ЕНС в России прошло успешно

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Алексей Никольский/РИА Новости

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров заявил о завершении реформы по введению единого налогового счета (ЕНС). По его словам, система работает устойчиво и без сбоев. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Егоров отметил, что реформа состоялась.

«Первое, что я хотел бы отметить: мы можем констатировать, что реформа состоялась. Мы структурировали все данные, систематизировали все потоки. И сегодня у нас платежи идут через единый налоговый счет», — отметил Егоров.

По словам главы ФНС, система поступления доходов в бюджет в виде налогов функционирует четко и без сбоев. Также Егоров рассказал о подготовленных поправках, которые упростят взаимодействие налогоплательщиков с ФНС.

В частности, по его словам, они смогут подавать уведомления в налоговую без электронной подписи. Кроме того, изменится система налоговых вычетов для самозанятых.

Егоров также отметил, что уже открыто 56 млн личных кабинетов налогоплательщика. Из них 51 млн принадлежат физлицам, 3,6 млн – индивидуальным предпринимателям и 1,6 млн – организациям.

В начале августа Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для корпораций.

Ранее в Госдуме предложили создать отдельное налоговое приложение для блогеров.

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