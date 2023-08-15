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Центробанк объяснил решение повысить ключевую ставку

ЦБ: решение повысить ключевую ставку направлено на возвращение инфляции к 4%

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

В Центральном банке России пояснили, по какой причине было принято решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12% годовых.

15 августа ЦБ повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов.

«Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении регулятора.

21 июля 2023 года Центральный банк России впервые с сентября 2022 года повышал ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых.

Комментируя это решение Центробанка, президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что оно стало вынужденным в связи с разогревом инфляции.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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